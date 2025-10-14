Lichterzauber und neue Giraffe Malaika macht das Giraffentrio in Bell komplett 14.10.2025, 14:00 Uhr

i Ganz vorsichtig begutachtet Malaika ihr neues Zuhause im Tier-Erlebnispark Bell. Simone Schmidt/Tier-Erlebnispark Bell

Mit Malaika ist in den Tier-Erlebnispark Bell nun die dritte Giraffe eingezogen. Wer Glück hat, kann dem Trio im Besucherraum recht nah kommen. Außerdem sorgt der Park an den kommenden Wochenenden wieder für mehr Licht in der dunklen Jahreszeit.

Elli und Ravenna haben eine neue Mitbewohnerin bekommen. Vor rund drei Wochen ist Malaika in die Umalessa-Savanne des Tier-Erlebnisparks Bell eingezogen. Die Giraffe ist zwei Jahre alt und hat sich schon gut eingelebt in ihrem neuen Zuhause. Mit ihr führt der Beller Park sein Konzept fort, nur Tiere aufzunehmen, die irgendwo „zu viel“ sind.







