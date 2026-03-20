Waldkraft statt Windkraft Mainz: Hunsrücker demonstrieren für Soonwaldschutz Annalena Bischoff 20.03.2026, 15:00 Uhr

i Unter dem Motto "Waldkraft statt Windkraft" demonstrieren Anhänger mehrerer Bürgerinitiativen und Bündnisse gegen den Ausbau von Windkraft im Soonwald. Wolfgang Piroth

Aus dem Hunsrück sind Demonstranten am vergangenen Samstag nach Mainz gereist, um gegen den Ausbau von Windkraft im Soonwald zu protestieren. Sie warnen vor dem Eingriff in Natur und Landschaft und kritisieren die Pläne der Landesregierung scharf.

Der mögliche Ausbau der Windkraft im Soonwald sorgt weiter für Protest: Rund 70 Menschen demonstrierten am Samstag, 14. März, auf dem Dr. Günther-Storch-Platz in Mainz gegen die Pläne der Landespolitik. Einige der Teilnehmer kamen aus dem Hunsrück in die Landeshauptstadt, um ihrem Ärger über die derzeitigen Entwicklungen im Windkraftausbau Luft zu machen.







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