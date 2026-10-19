„Geflasht“ in Emmelshausen
Magische Kunstwelten verzaubern im Alten Bahnhof
Einer der vielen Hingucker der Vernissage ist die Keramikskulptur „Seherin" von Karin Reez.
Einer der vielen Hingucker der Vernissage ist die Keramikskulptur „Seherin" von Karin Reez.
Jennifer Merkt

Im Alten Bahnhof entfalten sich fantasievolle Welten: Bilder, Keramiken, Lichtinstallationen und Live‑Musik ziehen Besucher in ihren Bann. Workshops und Mitmachangebote machen die Ausstellung der „Wiebelsborner“ zum lebendigen Treffpunkt.

Lesezeit 2 Minuten
„Bin geflasht, der Bahnhof ist voll!“ Mit diesem spontanen Ausruf brachte Gerlinde Wolf, Sprecherin des offenen Kunstkreises „Die Wiebelsborner“, bei der Vernissage am Freitagabend die Stimmung auf den Punkt. Zahlreiche Besucher waren in den Alten Bahnhof gekommen, um unter dem Motto „Magische Welten“ in eine Welt voller Fantasie und Geheimnisse einzutauchen.
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