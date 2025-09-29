Gedenken an Joachim Schreiber „Magie der Musik“ trägt Zuhörer in Simmern 29.09.2025, 15:00 Uhr

i Cantamore unter der Leitung von Anja Stroh (rechts) gestaltete das Gedenkkonzert für Joachim Schreiber und das Tribute to Peter Przystaniaik in der Stephanskirche Simmern. Charlotte Krämer-Schick

Was als reines „Tribute-Konzert to Peter Przystaniak“ geplant war, wurde nach dem plötzlichen Tod des Kreiskantors im Juli obendrein zu einem Gedenkkonzert für Joachim Schreiber. Zu hören waren auch drei Uraufführungen des Komponisten.

Es war ein Konzert, das Joachim Schreiber und Anja Stroh noch gemeinsam geplant hatten. Ursprünglich sollte es im Frühjahr stattfinden. „Aber Joachim hatte es auf Herbst geschoben“, berichtete Kantorin Christine Marx bei der Begrüßung in der Stephanskirche.







