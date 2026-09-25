Pflegedienste, Therapeuten, Busunternehmen: Sie alle sind auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Und sie alle ächzen unter den hohen Spritpreisen. Wie sie damit umgehen? Wir haben nachgefragt.

Einmal volltanken – und die Rechnung fällt deutlich höher aus als noch zu Jahresbeginn. In der vergangenen Woche erreichte Diesel nach Angaben des ADAC mit 2,471 Euro je Liter einen historischen Höchststand. Auch Benzin war so teuer wie nie.

Für Autofahrer ist das unmittelbar auf dem Konto spürbar.