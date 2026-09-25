Tanken bleibt teuer
Machen Spritpreise Rhein-Hunsrücker Busse voller?
Gähnende Leere herrscht an den Bushaltestellen in der Kappeler Straße in Kirchberg an einem Freitagvormittag. Der Bus zum Flugha
Gähnende Leere herrscht an den Bushaltestellen in der Kappeler Straße in Kirchberg an einem Freitagvormittag. Der Bus zum Flughafen Hahn muss nicht anhalten, es will niemand ein- oder aussteigen. Dennoch verzeichnet der ÖPNV eine höhere Nachfrage aufgrund der hohen Spritpreise.
Charlotte Krämer-Schick

Pflegedienste, Therapeuten, Busunternehmen: Sie alle sind auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Und sie alle ächzen unter den hohen Spritpreisen. Wie sie damit umgehen? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Einmal volltanken – und die Rechnung fällt deutlich höher aus als noch zu Jahresbeginn. In der vergangenen Woche erreichte Diesel nach Angaben des ADAC mit 2,471 Euro je Liter einen historischen Höchststand. Auch Benzin war so teuer wie nie.Für Autofahrer ist das unmittelbar auf dem Konto spürbar.
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