Lutz Schendel tritt für Bündnis 90/ Die Grünen als Direktkandidat im Wahlkreis 23 an. Der Diplom-Handelslehrer mit großer Affinität für Frankreich wirbt für eine nachhaltige und soziale Politik, die Ökologie und Wirtschaft in Einklang bringt.
Das Thema Integration treibt Lutz Schendel nicht zuletzt beruflich um. Seit vergangenem Jahr ist der 54-Jährige im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium im Referat für die Anerkennung ausländischer Lehramtsqualifikationen tätig. Er schätzt es, dort Menschen aus anderen Kulturkreisen Chancen eröffnen zu können.