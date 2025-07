Lott, Waldeck und Nature One – die Lust auf Festivals im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ungebrochen. Wir hatten unsere Leser gebeten, uns Bilder von beliebten Musikveranstaltungen zu schicken.

Sommerzeit ist im Rhein-Hunsrück-Kreis Festivalzeit. Waldeck, Lott und Nature One sind dabei sicherlich die bekanntesten Vertreter. Während das Waldeck-Open-Air 2025, immerhin Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2025, schon wieder Geschichte ist, stehen die Technoparty Nature One und das Lott-Festival noch bevor. Beide gehen am Wochenende vom 1. bis zum 3. August über die Bühne. Unsere Leser haben uns auf unsere Bitte hin schon mal einige Bilder des jüngsten Waldeck-Festivals geschickt, die eine gute Stimmung verbreiten und Lust auf mehr machen – Lust auf mehr Musik, Lust auf mehr Festivals, Lust auf mehr gute Künstler und ihre Darbietungen.

i Auch diese älteren Semester waren jederzeit für einen Spaß zu haben. Heike Morbach

Melina Michel etwa hat beim Waldeck-Festival die wunderbare Atmosphäre beim Auftritt der schwedischen Band Golden Kanine eingefangen. Die Indie-Folk-Formation hatte zuletzt 2018 auf der Bühne gestanden und dann eine mehrjährige Pause eingelegt. Das schwedisch-deutsche Sextett, das für seine emotionsgeladenen Kompositionen und seine einzigartige Mischung aus Folk- und Indie-Elementen bekannt ist, hat das Publikum nun auf dem feinen Festival bei Dorweiler erneut verzaubert.

i Die Gruppe Lina Bó hat es Leona Riemann aus Gödenroth angetan. Die „kölsche Kubanerin" sei ein echtes Highlight gewesen, schreibt sie. Leona Riemann

Von dem Duo Lina Bó angetan war Leona Riemann aus Gödenroth. Wie sich der Name des Duos zusammensetzt? Ganz einfach: Es handelt sich hier um Lina (Celina von Wrochem) und Bó (Luca Bo Hansen). Die beiden Musiker haben sich 2018 beim Musikstudium in den Niederlanden kennengelernt und machen seitdem zusammen Musik. Eine ihrer Leidenschaften ist es, zu reisen und Straßenmusik zu machen. So haben sie schon viele Menschen, Länder, Kulturen und Musikstile kennengelernt, besondere Erlebnisse gehabt und daraus Lieder geschrieben.

i Das Leben ist so schön – das scheint diese Besucherin zu denken. Heike Morbach

Leona Riemann gibt allerdings zu: „Mein persönlicher Favorit war Adax, der ja auch letztens in Boppard vor ausverkauftem Haus gespielt hat. Adax ist der echte, der wahre Virtuose, von Klassik bis Folk, von Café-Haus bis Hard Rock. Ihn Jimmy Hendrix spielen zu hören – das macht jung. Adax, den liebe ich, musikalisch, menschlich, persönlich. Kein Karrierist – einfach nur besser, breiter aufgestellt, menschlicher und humorvoller als jeder andere.“ Na, wenn das keine Liebeserklärung ist.

i Im Schatten ließ es sich gut aushalten, die Stimmung war prächtig. Heike Morbach

Eine Liebeserklärung in Bildern hat Heike Morbach – sie war auf dem Waldeck-Festival – geschickt. Dass es ihr und ihren Bekannten bestens gefallen hat, zeigen ihre von Unbeschwertheit strotzenden Motive.

i Petra Michel findet es schade, dass eine solch tolle Musikveranstaltung wie das Waldeck-Festival auf dem Hunsrück bei vielen noch so unbekannt ist. Petra Michel

Auch Petra Michel hat uns einige Bilder vom Samstagsgeschehen auf dem Waldeck-Festival übermittelt. „Schade, dass solch ein magischer Ort mit solch tollen Künstlern auf dem Hunsrück bei vielen immer noch so unbekannt ist“, schreibt sie dazu.

Nach drei Tagen fantastischer Musik kann festgehalten werden. Die erste Ausgabe nach dem gelungenen Jubiläumsfestival „60 Jahre Waldeck Open Air“ im vergangenen Jahr hat unter Beweis gestellt, dass den Machern keineswegs die Luft ausgeht. Nur weiter so!