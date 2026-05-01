Mit Heimatliebe und Humor Luisa Bittner ist die neue Weinhex in Oberwesel Annalena Bischoff 01.05.2026, 16:00 Uhr

i Nach 22 Uhr war es so weit, die neue Oberweseler Weinhex, Luisa Bittner, aus Dellhofen stellte sich der Öffentlichkeit vor. Für sie geht damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Günther Kaspari

Nachtschicht? Von wegen. Während ihre Mutter noch glaubt, Luisa Bittner müsse arbeiten, bereitet sich die 24-Jährige auf ihren großen Auftritt vor. Als neue Oberweseler Weinhex erfüllt sich für die Dellhofenerin ein Kindheitstraum.

„ Wer wird die neue Weinhex von Wesel?“ Mit einem lauten Knall, aufsteigendem Feuer und unter dem Jubel zahlreicher Besucher lüftet sich am Donnerstagabend auf dem historischen Marktplatz in Oberwesel das Geheimnis: Luisa Bittner aus Dellhofen ist die neue Oberweseler Weinhex.







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