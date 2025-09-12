Ende Juli erst endete die offizielle Amtszeit Ludwig Krags, nur vier Wochen später ist der Pfarrer der Kirchengemeinde Kirchberg St. Michael plötzlich und unerwartet gestorben.

Ende Juli erst endete die offizielle Amtszeit Ludwig Krags, Ende August ist der Pfarrer der Kirchengemeinde Kirchberg St. Michael plötzlich und unerwartet gestorben. Krag war 70 Jahre alt und starb in Bitburg.

21 Jahre lang war Krag als katholischer Pastor in Kirchberg und Umgebung tätig. Dass er so lange im Hunsrück bleiben würde, das habe er zu Beginn seiner Amtszeit im Juli 2004 nicht gedacht, hatte er unserer Zeitung im Juli noch erzählt. Am Sonntag, 27. Juli, war seine offizielle Amtszeit geendet, bei einem Pfarrfest der Pfarrei Kirchberg St. Michael wurde der Geistliche feierlich verabschiedet.

In all diesen Jahren im Hunsrück seien zahlreiche Freundschaften entstanden und er werde es besonders vermissen, mit den Menschen im Hunsrück regelmäßig Gottesdienste feiern zu können. Wehmut aber verspüre er angesichts des Abschieds nicht. „Ich empfinde eine große Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich hier so viele schöne Jahre mit solch wunderbaren Menschen verbringen durfte“, hatte Krag im Juli gesagt. Dass dieser Abschied nun ein Abschied für die Ewigkeit ist, kam für viele Menschen überraschend. 21 Jahre lang habe er die Gemeinde mit Herz und Hingabe begleitet, war Seelsorger, Wegbegleiter und guter Freund. „Wir danken Gott für die gemeinsame Zeit und vertrauen darauf, dass er nun in Gottes ewiger Liebe geborgen ist“, schreibt die Kirchengemeinde.

Bevor sich Krag für ein Studium der Theologie entschieden hatte, war er von 1972 bis 1994 als Polizist tätig. Die Priesterweihe erhielt er am 1. Juli 2000, seine erste Kaplanstelle hatte er in Adenau am Nürburgring. Vier Jahre später wurde er nach Kirchberg entsandt.

In seinem Ruhestand wollte sich Krag seinen Hobbys Reisen und Kunst widmen. Eine Reise in sein Lieblingsland Australien war für kommenden März geplant. Nach seinem Ruhestand führte ihn sein Weg nach Bitburg, in seine alte Heimat, wo er verstarb.