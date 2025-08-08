Als die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Hahn eigenständig und zur Dauereinrichtung wurde, hatten die Bürger von Lautzenhausen durchaus Angst vor der Situation. Diese wahr- und ernstzunehmen ist Aufgabe des Umfeldbeauftragten Luca Schuch.

Als im vergangenen Jahr die Idee aufkam, für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Hahn einen „Kümmerer vor Ort“ zu installieren, kam Jens Rieger gleich Luca Schuch in den Sinn. Und der sagte nach einiger Überlegung zu. Seit einigen Monaten ist der 20-Jährige also „Umfeldbeauftragter“ der AfA Hahn.

„Luca Schuch war mir im Jahr vorher bei einem Bürgerdialog mit einer Wortmeldung aufgefallen“, sagt der Leiter der AfA. Da wusste Rieger noch nicht, dass auch Schuchs Mutter in der Einrichtung tätig ist – der junge Mann also bereits eine Verbindung zur AfA hat. Für Rieger war wichtig: „Er ist ein engagierter junger Mann, der aus dem Dorf kommt und dort sehr geschätzt wird“, sagt er. Tatsächlich ist Schuch seit der jüngsten Wahl im Gemeinderat von Lautzenhausen aktiv, wo er seinen Großvater quasi ablöste, der sich 30 Jahre lang in dem Gremium engagierte. „Unsere Familie ist recht groß und man kennt sich im Dorf“, sagt er. So ist die Hemmschwelle, sich mit Sorgen und Ängsten an ihn zu wenden, geringer. Erreichbar ist er telefonisch, per E-Mail oder persönlich – vor allem dann, wenn er in Lautzenhausen unterwegs ist. Sein aktuelles Fazit: „Im Dorf ist es insgesamt sehr ruhig.“

Anfang August waren 180 Menschen in der AfA untergebracht, berichtet Rieger. „Doch die Zahlen variieren von Woche zu Woche“, sagt er. Denn einmal wöchentlich fänden Verlegungen in die AfA und Transfers aus der AfA heraus statt. „Die Anzahl der Menschen ist da sehr unterschiedlich“, sagt Rieger. Insgesamt aber könne die Einrichtung 450 Personen beherbergen, im Notfall auch 530. „Dann müssten wir aber Verdichtungsmaßnahmen ergreifen“, sagt der Leiter. Ausgelegt sei die AfA sogar auf 600 Personen. Im Schnitt verbrachten die Asylbegehrenden im Jahr 2024 vier Monate am Hahn. „Allerdings hat das Land versprochen, weniger Menschen auf die Kommunen zu verteilen und so erhöht sich die Aufenthaltsdauer“, erklärt Rieger. Nun müssten die Menschen häufiger mit der Höchstaufenthaltsdauer von 18 Monaten rechnen.

Rieger nennt noch weitere Zahlen: „Derzeit haben wir viel weniger Bewohner als im vergangenen Jahr“, sagt er. Das sei auch bundesweit Trend, in allen AfAs in Rheinland-Pfalz liege die Belegungsquote bei 57 Prozent. „Es gibt also überall freie Plätze“, sagt er. Und das sei gut so, denn: „Wir wissen nicht, was noch passiert“, sagt er mit Blick auf Länder wie die Ukraine, den Iran oder den Gazastreifen. „Wir müssen vorbereitet sein“, sagt Rieger.

Als die Einrichtung am Hahn am Jahresbeginn eigenständig und damit Dauereinrichtung wurde, hatten die beteiligten Akteure zu einer Bürgerversammlung eingeladen. Dabei rückte seitens der Einwohner ein Thema in den Fokus: der Spielplatz. Dort hielten sich immer wieder bis zu einem Dutzend junge Männer auf, konsumierten Alkohol und sprächen Kinder an. Kinder und Eltern wollten den Platz dann nur noch ungern nutzen, so der Tenor aus der Versammlung. In dieser Sache kann Luca Schuch Entwarnung geben: „Dort ist es weitestgehend ruhig“, würden ihm Anwohner immer wieder berichten. Es komme mal vor, dass dort jemand sitze und Bier trinke, aber die Menschen verhielten sich in der Regel unauffällig. „Der Spielplatz ist ein öffentlicher Ort, an dem die Menschen gern zusammenkommen“, sagt der Umfeldbeauftragte. Der Austausch – häufig mit Händen und Füßen – werde genossen. Gibt es Probleme am Bolzplatz neben dem Spielplatz, ist Schuch auch zur Stelle und versucht, Lösungen zu finden. „Dort wurde der Zaun beschädigt und Bälle flogen auf das Nachbargrundstück“, berichtet er beispielhaft.

Es sei also eine Art Beschwerdemanagement, das er betreibe, sagt Schuch. 20 Stunden pro Monat ist er im Auftrag der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Einsatz. „Dabei soll er Mittler sein zwischen der Ortsgemeinde, dem Landkreis, der ADD et cetera“, sagt Rieger. Er solle also dafür sorgen, dass die Stimmung zwischen allen Akteuren so gut bleibt, wie sie ist, und dass alle vernünftig miteinander reden können. „Das hat hier schon immer gut geklappt, das ist nicht in allen AfAs so“, ist Rieger dankbar.

So ist Schuch bei den wöchentlichen Sitzungen dabei, führt Gespräche mit Bürgermeistern oder spricht mit Sportvereinen und klärt etwa, ob die Asylbegehrenden den Sportplatz nutzen dürfen. „Es hakt aber, wenn Kinder oder Jugendliche in den Sportverein gehen und dort mitmachen möchten“, sagt Schuch. Das liege zum einen an der Sprachbarriere, zum anderen aber auch an der meist kurzen Verweildauer in der AfA. „Die sind häufig schnell wieder weg, da wären Zeitaufwand und Belastung für die Vereine einfach zu groß“, hat er Verständnis. Dennoch will der Umfeldbeauftragte auch Gespräche etwa mit den Musikvereinen in der Umgebung führen – wenngleich das Interesse am Musikraum der AfA aktuell nicht besonders groß sei, sagt Rieger.

Um den Sozialdienst, die Mitarbeiter, die Bewohner und die Bürger von Lautzenhausen zusammenzubringen, soll es auch Angebote im Dorf geben. Ein erstes Treffen habe es vor zwei Monaten in Form eines Frauenfrühstücks gegeben. „Da wurde etwa gehäkelt und es wurden Rezepte ausgetauscht“, berichten die beiden. Ein solches Miteinander sei verbindend, solche Aktionen seien zielführend, sind sie sicher. „Luca macht also das, wofür ich keine Zeit hab“, sagt AfA-Leiter Rieger: „Im Dorf präsent sein und in den Ort reinhören.“

Zwar will Schuch noch in diesem Jahr ein Studium beginnen, der AfA will er aber zunächst noch treu bleiben. „Ich muss gucken, wie ich beides unter einen Hut kriege“, sagt der 20-Jährige. Freude bereite ihm die Aufgabe auf jeden Fall. „Und man lernt fürs Leben“, ist er sicher. Meckerer gebe es zwar immer, aber insgesamt sei die Akzeptanz in der Bevölkerung da. „Und wir sind gerüstet, falls es Probleme gibt“, sagt Rieger. Auch dank Luca Schuch.

Anzahl der Bewohner variiert stark﻿

Aufgrund von Verlegungen und Transfers variiert die Anzahl der Bewohner der AfA Hahn stark, sagt Jens Rieger. Anfang August waren 180 Menschen am Hahn untergebracht.

In Rheinland-Pfalz kommen die meisten Asylbegehrenden aus Syrien (20 Prozent), Afghanistan (17 Prozent) und der Türkei (13 Prozent), von dort vornehmlich Kurden oder Christen, die sich verfolgt fühlten, nach Deutschland. Diese Zahlen seien vergleichbar mit denen der AfA Hahn, so Rieger. Circa 80 Prozent seien Erwachsene, darunter 65 Prozent Männer und 35 Prozent Frauen. 20 Prozent seien Kinder. „Es sind häufig Frauen, derne Männer in der Heimat bleiben, die mit Kindern einreisen“, sagt Rieger.

Die Menschen seien häufiger krank als noch vor Jahren, sagt der Leiter. Zudem sei ihre psychische Belastung aufgrund von Gewalthintergründen, sexuellen Übergriffen oder Religionsverfolgung höher. „Das hat die Arbeit der AfAs sehr verändert“, sagt Rieger. Die Stabilisierung stehe mittlerweile im Vordergrund. ces