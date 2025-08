Fast wäre die Lott ins Wasser gefallen, doch dann kam die strohige Rettung. Das Programm ging weiter. Trotz gutem Line-up aber blieb auch in diesem Jahr die Masse an Besuchern aus.

Mit seiner Tochter im Schlepptau macht sich Konstantin Jeske auf den Weg über den Zeltplatz. Sein Ziel: das Camp „Dohr“. Denn dort hat Christoph Zelt sein Lager aufgeschlagen. Der Dohrer ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf und seit vielen Jahren mit seiner Kamera auf der Lott unterwegs. Nachdem ihn viele der Abgelichteten fragten, was er mit den Fotos mache, kam er auf die Idee, sie zu entwickeln und im jeweils kommenden Jahr mit zur Lott zu bringen. Dort stellt er sie in seinem Zelt aus, und wer sich entdeckt, darf das Foto behalten – und ein neues machen lassen fürs kommende Jahr.

Zelt steht symbolisch für das, was das Festival bei Raversbeuren schon immer ausmacht: Viele der Besucher kommen immer wieder, und das schon seit vielen Jahren. Man kennt sich, trifft sich, tauscht sich aus und hat eine schöne Zeit miteinander. Darauf ist seit jeher Verlass. Doch es werden immer weniger, die den Weg nach Raversbeuren finden.

Waren es vor einigen Jahren – und vor Corona – noch 8000 Menschen und mehr, die zur Lott kamen, hat der Verein nun mehrere Jahre in Folge mit zu geringen Besucherzahlen zu kämpfen. „5000 Besucher wären gut gewesen“, sagt Oliver Franz beim Festival-Dialog am Sonntagmorgen, rund 3300 seien es gewesen. „Das wird sicher ein Minusgeschäft“, sagt er. Wenngleich ein nicht so katastrophales wie vor zwei Jahren, räumt er ein. Wie es nun weitergeht? „Der Teamspirit war in diesem Jahr so gut, da wollen wir nicht ans Aufhören denken“, sagt Franz. Doch nun gelte es, erst einmal Bilanz zu ziehen.

Auf dem Wohnmobilplatz herrscht indes ausgelassene Stimmung. Einige Gruppen haben sich ganze Lager aufgebaut, grillen, trinken und spielen Flunkieball. Letzteres scheint der Renner in diesem Jahr zu sein. Nebenan sorgen Herr Müller und Nisse mit ihrem Rahmenprogramm „Lott under der Eckfahne“ für Stimmung. Dan aus Kröv versucht sich gerade mit der „Vollbremsung“ und versucht, Flaschen auf einen Pylon zu stellen. Wer den Rekord knackt, bekommt als Preis einen „Keili“, einen Holzkeil, der etwa für die Bierflasche genutzt werden kann. „Damit sie im Hang besser steht“, erklärt Herr Müller.

Der Hang, der war für die Lott-Gesellschaft besonders in diesem Jahr eine Herausforderung. Denn als es am späten Samstagnachmittag anfing, kräftig zu schütten, verwandelte der sich schnell in eine Matschrutschbahn. Und die wurde derart rutschig, dass der Verein gegen 21 Uhr kurz davor war, die Veranstaltung abzubrechen. Um die Verletzungsgefahr ein wenig zu mildern, wurden dann aber Absperrgitter gestellt. „Das ging rasend schnell und Hand in Hand“, berichtet Oliver Franz. Gleiches galt für die Lösung, auf die sich die Lott-Gesellschaft dann einigen konnte. Der gesamte Bereich vor der Bühne und dem Getränkestand wurde mit Stroh ausgelegt. „Kaum hatten wir über Funk nach Hilfe gefragt, waren sämtliche Helfer da“, sagt Franz. Diesen Teamgeist wolle der Verein womöglich nutzen, um auch im kommenden Jahr eine Lott auf die Beine zu stellen.

Flunkieball war in diesem Jahr der Renner vor allem auf dem Wohnmobilplatz. "Airobic mit Bo" hieß es im Zirkuszelt. Das Angebot sorgte für richtig Laune und hat Potenzial, Kultstatus zu erlangen. Nachdem die Lott-Helfer Stroh vor der Bühne verteilt hatten, konnte das Prgramm am Samstagabend weitergehen. Ohne Traktor ging nichts, viele Autos kamen ohne Hilfe nicht vom Parkplatz. Beim Lott-Special stehen am Sonntag immer Hunsrücker auf der Bühne und heizen dem Publikum ein. "Lott under der Eckfahne" war der Name des Spielprogramms von Herrn Müller und Nisse, das für Laune sorgte. Am Sonntag zog es wieder viele Familien auf das Festivalgelände bei Raversbeuren. Christoph Zelt aus Dohr begleitet die Lott schon viele Jahre mit der Kamera. Doch nicht nur der Teamgeist sorgte für eine entspannte Lott mit bester Stimmung, auch das Line-up konnte sich durchaus sehen – und vor allem hören – lassen. Hervorzuheben sind da sicherlich Shantel und Bucovina Club Soundsystem, die den matschigen Samstagabend mit einer Show retteten, die ihresgleichen sucht. Spätestens bei Shantels Megahit „Disko Partizani“ hielt es niemanden mehr auf den nicht vorhandenen Sitzen. Da war Tanzen angesagt – zu einer Musik, die Griechenland, Anatolien und Südeuropa überhaupt auf die Lott holte.

Fehlen auf der Lott dürfen aber auch leisere Töne nicht, für die sorgten in diesem Jahr etwa die Liedermacher Simon und Jan oder die Gitarristin Jackybastek, die den Sonntag virtuos eröffnete. Und der darf natürlich nicht enden, ohne dass Hunsrücker Musiker wie Markus Milz, die Giraffe oder Thomas Jung die Lottbühne rocken. Stets unterstützt von Lott-Urgestein Micro und seiner Crew, die seit Jahren dafür sorgt, dass auf der Lott-Bühne alle Instrumente auf ihrem Platz stehen.

Gemütlicher Sonntag mit vielen Familien

Am Sonntag meinte es der Wettergott dann auch noch gut mit dem Festival, und viele Familien mit Kindern nutzten den kostenfreien Zugang, um sich bei guter Musik einen gemütlichen Sonntag zu machen. So füllte sich die Hangwiese dann doch noch an diesem Festivalwochenende, das auch an den anderen Tagen ein gern genutztes Programm für Kinder bot. Da wurde gefilzt und gebatikt im Zirkuszelt, und das Spielmobil der Pfadfinder sorgte für Kurzweil. Doch auch an die Großen wurde gedacht: Zum Rahmenprogramm gehörten auch Bieryoga – samt einbeiniger Bierbank – und Aerobic mit Bo, beides wurde zum regelrechten Renner und könnte Kultstatus erlangen, sollte es zur festen Institution werden. Bo ist das eigentlich schon, denn sie begann mit ihrem „Aerobic-Kurs“ auf der Lott bereits vor einigen Jahren, damals allerdings noch auf dem Zeltplatz und zunächst für Freunde, später auch für weitere Interessierte.

Für die Sicherheit der Besucher sorgten der Ortsverein Kirchberg des DRK mit Unterstützung befreundeter Vereine und Kräften der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchberg, die die Rotkreuzler auch in Sachen „Befahrung des Geländes“ unterstützten. „Kommunikation und Gelände sind hier schon eine echte Herausforderung“, sagt einer der DRK-Helfer, denn Empfang ist Fehlanzeige. Da war es gut, dass das Land Rheinland-Pfalz einen Antennenmast aufgestellt und die Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren ihren Unimog dabei hatte. Auch so mancher Traktor war am Wochenende im Einsatz, denn bei dieser Rutschpartie kam nicht jedes Auto ohne Hilfe vom Parkplatz. Das matschige Gelände sorgte obendrein für den einen oder anderen Knochenbruch. Insgesamt aber verlief das Wochenende ruhig, resümierten die DRKler am Sonntagnachmittag.