Lott: Ein bisschen kleiner in die Zukunft
Die Pläne der „Lott“: In den besten Jahren kamen 8000 Besucher, nun verringert das Traditionsfestival die Kapazität 2026 auf maximal 5000 – warum das mehrere Vorteile hat.
Vor genau zwei Jahren war völlig offen, ob das Lott-Festival eine Zukunft hat. Und ob 2027 das große Jubiläum über die Bühne gehen kann – dann wird das älteste große Rock- und Pop-Festival ein halbes Jahrhundert alt. Das war nach einer finanziell und wettermäßig deprimierenden 2023er-Auflage.