Traditionsfestival im Hunsrück
Lott begeistert mit Herzblut und friedlicher Stimmung
Seit vielen Jahren zieht die besondere Mischung aus Musik, Gemeinschaft und entspannter Atmosphäre Fans aller Generationen zur L
Seit vielen Jahren zieht die besondere Mischung aus Musik, Gemeinschaft und entspannter Atmosphäre Fans aller Generationen zur Lott.
Sebastian Schmitt

Kinder, Eltern, Großeltern: Die Lott schweißt alle Generationen zusammen. Die diesjährige Ausgabe hatte viel Glück mit dem Wetter. So konnte bei Raversbeuren friedlich und familiär gemeinsam gefeiert werden.

Lesezeit 1 Minute
Schon der Donnerstag gehörte den echten Lott-Fans: Während auf dem Gelände bei Raversbeuren noch letzte Handgriffe erledigt wurden, rollten die ersten Camper an und richteten sich für ein langes Festivalwochenende ein. Von Hektik oder Stress war auch an den folgenden Tagen nichts zu spüren.
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