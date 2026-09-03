Förderantrag zurückgezogen Loreleyblick Maria Ruh: Entnervt von zu viel Bürokratie Hilko Röttgers 03.09.2026, 18:00 Uhr

i Michèle Ripp und Niklas Melchior haben Pläne für ihren Loreleyblick Maria Ruh. Dario Eidens-Holl

Glühweinhütte, Eisstockbahn, alpines Flair: Mit knapp 25.000 Euro aus dem Leader-Fördertopf wollen Michèle Ripp und Niklas Melchior den Loreleyblick Maria Ruh ausbauen. Jetzt ziehen sie ihren Förderantrag zurück. Was die Bürokratie damit zu tun hat.

Michèle Ripp und Niklas Melchior haben ein ehrgeiziges Ziel. Aus dem Saisonbetrieb Loreleyblick Maria Ruh, den die beiden im vergangenen Jahr übernommen haben, soll ein Ganzjahresbetrieb werden. Maria Alm heißt das Konzept, mit dem die jungen Unternehmer am Freitag, 6.







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