Förderantrag zurückgezogen
Loreleyblick Maria Ruh: Entnervt von zu viel Bürokratie
Michèle Ripp und Niklas Melchior haben Pläne für ihren Loreleyblick Maria Ruh.
Michèle Ripp und Niklas Melchior haben Pläne für ihren Loreleyblick Maria Ruh.
Dario Eidens-Holl

Glühweinhütte, Eisstockbahn, alpines Flair: Mit knapp 25.000 Euro aus dem Leader-Fördertopf wollen Michèle Ripp und Niklas Melchior den Loreleyblick Maria Ruh ausbauen. Jetzt ziehen sie ihren Förderantrag zurück. Was die Bürokratie damit zu tun hat.

Lesezeit 2 Minuten
Michèle Ripp und Niklas Melchior haben ein ehrgeiziges Ziel. Aus dem Saisonbetrieb Loreleyblick Maria Ruh, den die beiden im vergangenen Jahr übernommen haben, soll ein Ganzjahresbetrieb werden. Maria Alm heißt das Konzept, mit dem die jungen Unternehmer am Freitag, 6.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren