Kandidaten im Wahlkreis 16 Loch: Ich stehe für konsequenten Klimaschutz 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Dominik Loch tritt im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) für die Grünen an. Christof Mattes

Grünen-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Dominik Loch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an.







