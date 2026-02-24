Kandidaten im Wahlkreis 16: Loch: Ich stehe für konsequenten Klimaschutz
Kandidaten im Wahlkreis 16
Loch: Ich stehe für konsequenten Klimaschutz
Grünen-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.
Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Dominik Loch tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an.