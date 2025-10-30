Zwei Hubschrauber im Einsatz Lkw-Fahrer nach Unfall auf A61 bei Laudert eingeklemmt 30.10.2025, 14:20 Uhr

i Mehrere Stunden war die Autobahn 61 zwischen Laudert und Pfalzfeld nach einem Unfall am Donnerstag gesperrt. Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Ein in seinem Lkw eingeklemmter Fahrer, die Nennung eines falschen Unglücksortes und eine fehlende Rettungsgasse – das sind die Eckpunkte eines schweren Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der A61 zwischen Laudert und Pfalzfeld.

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden ist ein Lastwagenfahrer bei einem folgenschweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld ereignet hat. Wie die Verkehrsdirektion Koblenz mitteilte, kam der Sattelzug – er war auf der A61 in Richtung Norden unterwegs – gegen 10.







