VG-Rat Simmern-Rheinböllen Liveübertragungen aus dem Rathaus fallen weg – vorerst 18.02.2025, 17:00 Uhr

i Schöner Service für den Bürger: Am oberen Bildrand ist der aktuelle Tagesordnungspunkt eingeblendet, unten der momentane Redner. Andreas Nitsch

Die Liveübertragungen öffentlicher Sitzungen des Verbandsgemeinderates sind eine schöne Sache für den Bürger zu Hause. Dennoch soll dieser Service nun erst einmal eingestellt werden. Es gibt aber bereits Alternativideen.

Die Sitzungen des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen sollen aus Kostengründen nicht mehr live in die Wohnzimmer der Bevölkerung übertragen werden – zumindest vorerst nicht. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Allerdings soll schon bald eine kostengünstigere Alternative her.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen