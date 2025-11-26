Rhein-Hunsrück – die Kolumne Lieber reparieren statt wegwerfen 26.11.2025, 07:30 Uhr

i Wenn Dinge kaputt gehen, müssen sie nicht immer direkt in den Müll wandern. Vieles kann ohne großen Aufwand repariert werden. Hannes P Albert/dpa/picture alliance. picture alliance/dpa

Manchmal gehen Gegenstände schneller kaputt, als man denkt. Während viele Menschen in so einem Fall dazu tendieren, sie wegzuwerfen, sollte eine Reparatur vielleicht in Erwägung gezogen werden. Dabei geht Bad Salzig mit gutem Beispiel voran.

Man kennt es nur zu gut: Man kauft ein neues Möbelstück, fängt an, es aufzubauen, und plötzlich knackt es laut. Einmal eine Schraube zu fest gedreht – und schon ist der neue Schrank, Tisch oder Stuhl beschädigt. So ist es mir selbst auch kürzlich passiert, als ich eine neue Kommode zusammenbauen wollte.







Artikel teilen

Artikel teilen