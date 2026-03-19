Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Lieber Rentenbrücke statt Rentenlücke Daniel Rühle 19.03.2026, 07:30 Uhr

i Die Aussicht auf eine mickrige Rente treibt viele junge Leute um. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Rentenlücke: Die Angst vor dem finanziellen Abgrund im Alter. Doch wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt, lässt sie sich zumindest teilweise schließen. Auf der anderen Seite des Reims steht die „Rentenbrücke“. Nun großes Thema bei Bomag.

Da ist sie nun, die Rentenbrücke von Bomag – gut für den Standort Boppard, dass es sie gibt. Doch wie wir lernen, fällt dem einen oder anderen der Abschied von der Firma nicht leicht. Ich muss gestehen, der Begriff der „Rentenbrücke“ war für mich neu.







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