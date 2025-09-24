Seit 60 Jahren sind die Kaspers aus Benzweiler verheiratet. Dabei gab es in ihrem Leben Höhen und Tiefen sowie glückliche Zufälle. Der glücklichste war sicherlich, dass die beiden sich kennenlernten – und nun ihr Ehejubiläum auf der Donau verbringen.
Lesezeit 2 Minuten
Die besten Geschichten schreibt das Leben. Das beweist auch die Geschichte von Ingrid und Karl-Ludwig Kasper aus Benzweiler, die am 24. September ihre Diamantene Hochzeit feiern.
Überfüllter Schutzraum stellte sich als Glück heraus