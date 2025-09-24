Diamantene Hochzeit Liebe auf den ersten Blick bei Kaspers in Benzweiler Werner Dupuis 24.09.2025, 12:00 Uhr

i Diamante Hochzeit feiern Ingrid und Karl-Ludwig Kasper. Sei 60 Jahren gehen sie gemeinsam durch dick und dünn. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Seit 60 Jahren sind die Kaspers aus Benzweiler verheiratet. Dabei gab es in ihrem Leben Höhen und Tiefen sowie glückliche Zufälle. Der glücklichste war sicherlich, dass die beiden sich kennenlernten – und nun ihr Ehejubiläum auf der Donau verbringen.

Die besten Geschichten schreibt das Leben. Das beweist auch die Geschichte von Ingrid und Karl-Ludwig Kasper aus Benzweiler, die am 24. September ihre Diamantene Hochzeit feiern. Überfüllter Schutzraum stellte sich als Glück heraus Der Jubilar wurde 1944 in Neckargerach geboren.







Artikel teilen

Artikel teilen