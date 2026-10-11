Licht verwandelt Oberwesel: Beim Festival Rheinleuchten verwandelten sich historische Kirchen, Gärten und Teile der Stadtmauer in geheimnisvolle Erlebnisräume. Im Mittelpunkt stehen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.
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Vier Nächte lang wurde Oberwesel zur Bühne für eine außergewöhnliche Reise durch Licht, Geschichte und die Kräfte der Natur. Beim Lichtkunstfestival Rheinleuchten verwandelten sich historische Kirchen, Gärten und Teile der Stadtmauer in geheimnisvolle Erlebnisräume.