Mythos und Moderne am Strom
Lichtkunstfestival Rheinleuchten verzaubert Oberwesel
Feuer steht für Vernichtung und Verlust, zugleich aber auch für Energie und Erneuerung.
Feuer steht für Vernichtung und Verlust, zugleich aber auch für Energie und Erneuerung.
Marc Schenten

Licht verwandelt Oberwesel: Beim Festival Rheinleuchten verwandelten sich historische Kirchen, Gärten und Teile der Stadtmauer in geheimnisvolle Erlebnisräume. Im Mittelpunkt stehen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.

Lesezeit 2 Minuten
Vier Nächte lang wurde Oberwesel zur Bühne für eine außergewöhnliche Reise durch Licht, Geschichte und die Kräfte der Natur. Beim Lichtkunstfestival Rheinleuchten verwandelten sich historische Kirchen, Gärten und Teile der Stadtmauer in geheimnisvolle Erlebnisräume.
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