Einstimmen auf Weihnachten Lichterglanz und Engel in Kirchberg und Kastellaun 08.12.2024, 17:00 Uhr

i Von nah und fern kamen wieder die Besucher. Sie schätzen den Kastellauner Weihnachtsmarkt wegen der heimeligen Atmospäre . Werner Dupuis

Weihnachtliche Düfte und Klänge sorgten in der Burgstadt und in der Stadt auf dem Berge für weihnachtliche Stimmung. Viele Besucher kamen auf die Hunsrückhöhen, um die Märkte in Kastellaun und Kirchberg zu besuchen.

Kirchberg/Kastellaun. Geschmückte Straßen, beleuchtete Häuser, Musik in den Gassen und der Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln: All das sorgte am Wochenende für Weihnachtsstimmung. Auch die Märkte in Kirchberg und Kastellaun hatten ihre Verkaufsstände geöffnet und lockten viele Besucher auf die Hunsrückhöhen.

