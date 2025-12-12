Aktion der Landjugend Lichterfahrt führt wieder über den Hunsrück Charlotte Krämer-Schick 12.12.2025, 10:00 Uhr

i Mit festlich geschmückten Konvois rollen am dritten Adventswochenende wieder die Hunsrücker Landjugend und Landwirte über die Straßen. Archiv Thomas Torkler. Thomas Torkler

Alljährlich erfreuen die Landjugend Hunsrück und Landwirte aus der Region die Menschen mit ihren geschmückten Traktoren und Landmaschinen. Auch in diesem Jahr rollt der Konvoi wieder durch den Hunsrück.

Die Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück und der Landwirte ist längst zur lieb gewonnenen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr schmücken sie wieder ihre Traktoren und Landmaschinen und rollen an zwei Tagen durch den Hunsrück. Dabei gibt es eine Neuerung: Der Konvoi macht am dritten Adventswochenende nur eine Route pro Tag und beschränkt sich auf die Hunsrückregion zwischen Sohren und Rheinböllen bis nach Kastellaun.







