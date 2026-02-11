Wettbewerb in Emmelshausen Leonie Reitz aus Laudert ist beste Vorleserin im Kreis Lara Kempf 11.02.2026, 12:00 Uhr

i Die 11-jährige Leonie Reitz aus Laudert hat sich gegen 11 andere Mädchen und Jungs durchgesetzt und den Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs gewonnen. Damit vertritt sie den Rhein-Hunsrück-Kreis bald beim Bezirksentscheid. Lara Kempf

Wenn sich ein Dutzend Sechstklässler an ihre Bücher klammern und das Lampenfieber steigt, ist es wieder soweit: Der Vorlesewettbewerb steht an. Der Kreisentscheid fand in diesem Jahr an der IGS Emmelshausen statt und die Jury hatte die Qual der Wahl.

Lesen ist ein Hobby, dem viele Menschen gerne nachgehen. Um auch junge Menschen zu ermutigen, die Welt der Bücher zu erkunden, gibt es jedes Jahr einen Vorlesewettbewerb für Schüler aus ganz Deutschland. Dort treffen junge Leseratten auf Gleichgesinnte und stellen ihr Können unter Beweis.







