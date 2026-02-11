Wenn sich ein Dutzend Sechstklässler an ihre Bücher klammern und das Lampenfieber steigt, ist es wieder soweit: Der Vorlesewettbewerb steht an. Der Kreisentscheid fand in diesem Jahr an der IGS Emmelshausen statt und die Jury hatte die Qual der Wahl.
Lesen ist ein Hobby, dem viele Menschen gerne nachgehen. Um auch junge Menschen zu ermutigen, die Welt der Bücher zu erkunden, gibt es jedes Jahr einen Vorlesewettbewerb für Schüler aus ganz Deutschland. Dort treffen junge Leseratten auf Gleichgesinnte und stellen ihr Können unter Beweis.