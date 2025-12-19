Windkraft bei Emmelshausen Leiterin der Waldkita richtet Appell an den Stadtrat Charlotte Krämer-Schick 19.12.2025, 14:00 Uhr

In diesem Jahr feierte der Waldkindergarten Emmelshausen sein 25-jähriges Bestehen. Von Beginn an dabei waren Erzieherin und Heilpädagogin Melanie Paraskevopoulus (links) und die frühere Einrichtungsleiterin Ulrike Nickau. Nickau ist zwischenzeitlich ausgeschieden. Seit Sommer leitet Paraskevopoulus die Waldkita.

In unmittelbarer Nähe zum Waldkindergarten Emmelshausen könnten Windräder gebaut werden. Erste Pläne wurden dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt. Auch Melanie Paraskevopoulus, Leiterin der Waldkita, kam während der Sitzung zu Wort.

Neben einigen weiteren Zuhörern waren auch Eltern zur Sitzung des Stadtrats Emmelshausen gekommen, deren Kinder die Waldkita besuchen. Ihre Sorge: Nahe gelegene Windräder könnten den Betrieb der Einrichtung stören. Daher appellierte Kitaleiterin Melanie Paraskevopoulus an den Stadtrat, einen Abstand von 900 Metern einzufordern.







