Leiterin der Waldkita richtet Appell an den Stadtrat

In unmittelbarer Nähe zum Waldkindergarten Emmelshausen könnten Windräder gebaut werden. Erste Pläne wurden dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt. Auch Melanie Paraskevopoulus, Leiterin der Waldkita, kam während der Sitzung zu Wort.
Neben einigen weiteren Zuhörern waren auch Eltern zur Sitzung des Stadtrats Emmelshausen gekommen, deren Kinder die Waldkita besuchen. Ihre Sorge: Nahe gelegene Windräder könnten den Betrieb der Einrichtung stören. Daher appellierte Kitaleiterin Melanie Paraskevopoulus an den Stadtrat, einen Abstand von 900 Metern einzufordern.