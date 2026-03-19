Wenn jede Minute zählt, kann fehlendes Blaulicht zum Problem werden. Ein ehemaliger Leitender Notarzt übt scharfe Kritik. Warum er das derzeitige System im Katastrophenschutz gefährdet sieht.
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Wenn Einsatzkräfte mit Blaulicht unterwegs sind, zählt jede Minute. Doch ausgerechnet bei den Leitenden Notärzten im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es ein Problem: Es stehen nicht genug Genehmigungen für mobile Blaulichter zur Verfügung. Einer, der das kritisiert, ist Georg Brenner, langjähriger Leitender Notarzt (LNA), der sich mit einem Brief an unsere Zeitung gewandt hat.