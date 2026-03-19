Katastrophenschutz im Hunsrück
Leitender Notarzt kritisiert Blaulichtregelung im Kreis
Landrat Volker Boch (rechts) zeichnete Georg Brenner (links) in der letzten Kreisausschusssitzung 2025 mit dem Silbernen Feuerwe
Landrat Volker Boch (rechts) zeichnete Georg Brenner (links) in der letzten Kreisausschusssitzung 2025 mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen aus.
Kathrin Koelzer. Annalena Bischoff

Wenn jede Minute zählt, kann fehlendes Blaulicht zum Problem werden. Ein ehemaliger Leitender Notarzt übt scharfe Kritik. Warum er das derzeitige System im Katastrophenschutz gefährdet sieht.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Einsatzkräfte mit Blaulicht unterwegs sind, zählt jede Minute. Doch ausgerechnet bei den Leitenden Notärzten im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es ein Problem: Es stehen nicht genug Genehmigungen für mobile Blaulichter zur Verfügung. Einer, der das kritisiert, ist Georg Brenner, langjähriger Leitender Notarzt (LNA), der sich mit einem Brief an unsere Zeitung gewandt hat.

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