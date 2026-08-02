Feuerwehr verhindert Schlimmes Leiningen: Flächenbrand erreicht fast Wohnbebauung Daniel Rühle 02.08.2026, 15:15 Uhr

i Schock in Leiningen: Fast griff ein Flächenbrand eines Feldes auf die Wohnbebauung über. Die Feuerwehren konnten durch beherzten Einsatz Schlimmeres verhindern. Torsten Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Bei staubtrockenen Feldern ohne Regen kann so etwas schnell passieren: Ein Flächenbrand. In Leiningen breitete sich am Samstag einer durch aufkommenden Wind schnell aus. Er erreichte fast die Wohnbebauung, da die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle war.

Bei der aktuellen Trockenheit muss man höllisch aufpassen. Fast hätten die Flammen bei einem Brand am Wochenende auf die Wohnbebauung übergegriffen: Die Feuerwehreinheiten aus Pfalzfeld, Dörth und Emmelshausen sind am späten Samstagnachmittag, gegen 17.







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