Bei staubtrockenen Feldern ohne Regen kann so etwas schnell passieren: Ein Flächenbrand. In Leiningen breitete sich am Samstag einer durch aufkommenden Wind schnell aus. Er erreichte fast die Wohnbebauung, da die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle war.
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Bei der aktuellen Trockenheit muss man höllisch aufpassen. Fast hätten die Flammen bei einem Brand am Wochenende auf die Wohnbebauung übergegriffen: Die Feuerwehreinheiten aus Pfalzfeld, Dörth und Emmelshausen sind am späten Samstagnachmittag, gegen 17.