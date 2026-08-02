Feuerwehr verhindert Schlimmes
Leiningen: Flächenbrand erreicht fast Wohnbebauung
Schock in Leiningen: Fast griff ein Flächenbrand eines Feldes auf die Wohnbebauung über. Die Feuerwehren konnten durch beherzten
Schock in Leiningen: Fast griff ein Flächenbrand eines Feldes auf die Wohnbebauung über. Die Feuerwehren konnten durch beherzten Einsatz Schlimmeres verhindern.
Torsten Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Bei staubtrockenen Feldern ohne Regen kann so etwas schnell passieren: Ein Flächenbrand. In Leiningen breitete sich am Samstag einer durch aufkommenden Wind schnell aus. Er erreichte fast die Wohnbebauung, da die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle war.

Lesezeit 1 Minute
Bei der aktuellen Trockenheit muss man höllisch aufpassen. Fast hätten die Flammen bei einem Brand am Wochenende auf die Wohnbebauung übergegriffen: Die Feuerwehreinheiten aus Pfalzfeld, Dörth und Emmelshausen sind am späten Samstagnachmittag, gegen 17.
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