Bopparder Fähre steht still Leidet der Weinfrühling unter dem Fährausfall? Annalena Bischoff 25.04.2026, 15:00 Uhr

i Ein Tankmotorschiff rammte am Donnerstag, 19. März, den Fähranleger in Boppard. Es ist noch unklar, wann die Fähre wieder fahren kann. Annalena Bischoff

Seit einem Schiffsunfall steht die Fähre in Boppard still. Viele Gäste kamen in der Vergangenheit über den Rhein zum Weinfrühling. Bleiben sie diesmal aus? Das sagt Organisator Joachim Lorenz.

Wandern durch die Weinberge, ein Glas Riesling und der Blick über das Rheintal: Am morgigen Sonntag lockt der Mittelrheinfrühling wieder zahlreiche Besucher in den Bopparder Hamm. Entlang der rund fünf Kilometer langen Strecke zwischen Boppard und Spay präsentieren sich elf Weingüter und laden zum Probieren und Verweilen ein.







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