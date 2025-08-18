Gern haben sich die Simmerner und auch Auswärtige in der Brückenschenke an der Ecke Koblenzer Straße/Mühlengasse getroffen, das Feierabendbier genossen, gequatscht und gefeiert. Doch diese unbeschwerten Zeiten sind längst vorbei. Das beliebte Lokal am Simmerbach ist seit Jahren geschlossen gewesen, derzeit läuft der Abriss des im Besitz der Stadt Simmern befindlichen Gebäudekomplexes Koblenzer Straße 8. Insgesamt 250.000 Euro sind für den Grunderwerb und Abriss eingeplant. Das Hauptgebäude ist mittlerweile niedergelegt, mit dem Nebengebäude geht es weiter.

Rückblick: Ende Juni ist die Mühlengasse mit Bauzäunen abgesperrt und für den Straßenverkehr gesperrt worden. Wenig später begannen die Abrissarbeiten. Große Container wurden mit den verschiedensten Materialien gefüllt und gesondert entsorgt. „Die Abbrucharbeiten sind voll im Zeitplan“, berichtet ein Baustellenverantwortlicher. Der Abriss – fachlich oft Rückbau genannt – eines alten Gebäudes läuft heute deutlich kontrollierter und nachhaltiger ab als noch vor einigen Jahrzehnten. Ziel ist nicht mehr nur, ein Gebäude schnell plattzumachen, sondern Materialien zu trennen, Schadstoffe sicher zu entsorgen und möglichst viel zu recyceln.

i Etwas oberhalb der Bildmitte ist das Metallgeländer der Brücke über den Simmerbach zu erkennen. Architekt Bernd König wünscht sich hierfür eine gemauerte Brüstung. Andreas Nitsch

Basis des Unterfangens sind die Voruntersuchungen. Es gibt eine Bauwerksanalyse, dazu gehören die statische Prüfung und die Analyse des Materials, wie Beton, Holz und Stahl. Ganz wichtig ist dabei die Schadstofferkundung, bei der es gilt Asbest, PCB, künstliche Mineralfasern oder alte Farben zu identifizieren. Erst danach beginnt die Entkernung. Das heißt, alles, was nicht tragend ist, wird per Hand oder mit kleineren Maschinen ausgebaut: Fenster, Türen, Bodenbeläge, Heizkörper und Leitungen. Die Schadstoffe werden separat und fachgerecht entfernt, danach die tragenden Bauteile schrittweise abgetragen.

i So könnte das Areal später einmal aussehen. Architekt Bernd König hat seine Ideen für das Jahr 2030 skizziert. Bernd König

In der jüngsten Stadtratssitzung hat Architekt Bernd König, der die mehr als 20-jährige Bautätigkeit zur Sanierung und Erhaltung der Stadtmauer hauptverantwortlich begleitet hat, dem Rat nochmals erläutert, wie eine Folgenutzung des Geländes aussehen könnte. Das Anwesen ist etwa 150 Jahre alt, war mit schadhaften Baustoffen belastet und einsturzgefährdet – es war also nicht mehr zu retten. Das Dach war zum Teil eingebrochen, Tauben haben die Regie übernommen. Bei einer Untersuchung hat sich herausgestellt, dass der Keller wesentlich älter ist – aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammt. Diesen Gebäudeteil möchte König erhalten – schon wegen seiner Wuchtigkeit zum Schutz und aus Stabilitätsgründen hin zum Simmerbach.

i Ein Blick ins Kellergewölbe der ehemaligen Brückenschenke - dieser Teil des Gebäudekomplexes ist älter als das Gebäude darüber. Andreas Nitsch

Auf dem frei werdenden Gelände kann sich Architekt König einen Neubau vorstellen – etwa halb so groß wie der ehemalige Komplex. Dieser Neubau, der sich an die Umgebungsbebauung anpasst und eventuell einen kleinen Eckturm besitzt, soll an das Nachbargebäude im Osten angrenzen. Dessen Besitzerin habe zugesagt, ihre Fassade im Zuge eines Neubaus sanieren zu lassen. Der kleine Laufsteg am Simmerbach entlang könnte bis zur Brücke, die über die Koblenzer Straße führt, verlängert werden. In dem neuen Gebäude – König hat mit „Alt Simmern“ auch schon einen Namen gefunden – könnte im Erdgeschoss ein Weinlokal oder eine andere Gastronomie eingerichtet werden, oben könnten Wohnungen entstehen.

Zwischen dem Neubau und der abknickenden Koblenzer Straße hin zur Brücke würden sich nach Ansicht des Architekten König eine kleine Spielterrasse und ein kleiner Park mit Sitzgelegenheiten gutmachen. Wichtig ist König, dass die mit einem Metallgeländer ausgestattete Brücke wieder eine gemauerte Brüstung mit Sandsteinabdeckung bekommt. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, diese Pläne zu forcieren. Architekt König arbeitet mit Vertretern der Stadt an der Planung. Derweil läuft der Abbruch weiter. Bernd König hofft, dass die Mauergasse Ende September für den Verkehr wieder freigegeben werden kann.