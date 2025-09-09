Kühles Bier und Bestes aus dem Backes – das wurde bei einer Schlemmerwanderung durchs Hunsrücker Land geboten. Hunderte Teilnehmer waren unterwegs und ließen es sich gut gehen.

Die Organisatoren der Bier- und Backes-Schlemmertour (BBS) blicken auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück. Schon ab 9 Uhr morgens zog es viele Hundert Wanderfreunde auf die Strecke durch die teilnehmenden Dörfer Nieder Kostenz, Ober Kostenz, Schwarzen und Metzenhausen. Ob die große Runde mit 14 Kilometern oder die verkürzte Variante über 6 Kilometer – die Route durch die Hunsrücker Landschaft stieß auf durchweg positive Resonanz.

An allen Stationen warteten frisch zubereitete Spezialitäten auf die Gäste. In Schwarzen servierte man Backesbraten mit Grumbeere und Kräuterquark, in Ober Kostenz lockten Backespizza und Handbrot mit Dip sowie der Kappeler Hahn vom Grill. Nieder Kostenz überzeugte mit Beef-Burgern vom Hunsrücker Rind auf Backesbrötchen und knusprigen Wedges. In Metzenhausen kamen Wildspezialitäten mit hausgemachten Salaten und Finselbroten auf den Tisch, dazu Stockbrot zum Selbstgrillen. Ergänzt wurde das kulinarische Angebot durch Kirner Bierspezialitäten, eine Auswahl an Erfrischungsgetränken sowie nachmittags frisch gebackenen Blechkuchen und Kaffee.

Ein Lob für die Wanderer

Über den ganzen Tag hinweg herrschte reger Betrieb auf der Strecke und an den Stationen. Mehr als 100 Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf, am Ende waren sämtliche Speisen ausverkauft. Viele Gäste betonten, dass die Tour ein wunderschöner Familientag gewesen sei. Besonders gelobt wurde die abwechslungsreiche Getränkeversorgung entlang der Strecke, bei der unter anderem auch der „Bagger-Benny“ mit seinem Bierkutscher für Aufsehen und gute Laune sorgte.

Ein Lob gilt auch den Wanderern: Die Wege blieben nahezu frei von Müll und Flaschen – ein Beweis dafür, dass die Gäste das Angebot wertschätzten und respektvoll mit der Natur umgingen. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Besuchern, Helfern und Unterstützern, die zum Erfolg der BBS 2025 beitrugen. Mit so viel positiver Energie blicken sie schon jetzt voller Vorfreude auf die Bier- und Backes-Schlemmertour 2026.