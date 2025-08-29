Noch sind die Tage länger als die Nächte, dennoch gibt es schon Vorboten, die uns signalisieren: Es geht mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Beispiel gefällig? In Gemünden spricht Ortsbürgermeisterin Elke Roos im Amtsblatt eine „Herzliche Einladung zum Weihnachtsmarkt“ an alle interessierten Aussteller aus. Der Markt ist am Samstag, 29. November, am Bürgerhaus – also schon in drei Monaten. Wer dort seine Waren oder Leckereien anbieten will, kann sich telefonisch (06765/525) oder per E-Mail an weihnachtsmarkt@gemuenden.de an die Ortsgemeinde wenden. Beispiel zwei, das meine These bestätigt: Als wir in der Redaktionskonferenz über dieses Thema sprechen, verrät eine Kollegin, dass sie und ihre Mitstreiter bereits intensiv für eine Weihnachtsaufführung proben. Der Klassiker bei dieser Aufzählung darf natürlich nicht fehlen, und auf den weist eine andere Kollegin hin: In einem großen Lebensmittel- und Warenhaus in der Region lägen schon Lebkuchen in den Regalen. Lebkuchen? Da dämmerte bei mir etwas. Nach etwas Stöbern in meinem Fotoarchiv fand ich ein Bild, das ich vor einigen Jahren gemacht habe. Es zeigt eine Palette mit Lebkuchen – in eben diesem Markt. Als Aufnahmedatum ist verzeichnet: 27. August 2012. Da kann man nur sagen: „Alle Jahre wieder!“