In Kastellaun können sich Menschen mit Beeinträchtigung auf ihr erstes eigenes Zuhause freuen. Auf dem ehemaligen StoV-Gelände entstehen 14 neue Wohnungen. Geschäftsführer Christian Friedrich erklärt, was das Projekt so besonders macht.

hemaligen Gelände der Standortverwaltung (StoV) der Bundeswehr in Kastellaun soll etwas Großes entstehen. Unter dem Motto „Leben im Miteinander“ sind 14 neue Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung geplant. I

n individuell zugeschnittenen Wohngemeinschaften sollen sie ihr erstes eigenes Zuhause finden.