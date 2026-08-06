14 Wohnungen entstehen
Lebenshilfe Rhein–Hunsrück freut sich auf neues Projekt
In diesem langgestreckten Gebäude auf dem ehemaligen StoV-Gelände in Kastellaun sollen nach dem Umbau 14 Wohnungen für Menschen
In diesem langgestreckten Gebäude auf dem ehemaligen StoV-Gelände in Kastellaun sollen nach dem Umbau 14 Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung entstehen.
Werner Dupuis

In Kastellaun können sich Menschen mit Beeinträchtigung auf ihr erstes eigenes Zuhause freuen. Auf dem ehemaligen StoV-Gelände entstehen 14 neue Wohnungen. Geschäftsführer Christian Friedrich erklärt, was das Projekt so besonders macht.

Lesezeit 2 Minuten
Auf dem e hemaligen Gelände der Standortverwaltung (StoV) der Bundeswehr in Kastellaun soll etwas Großes entstehen. Unter dem Motto „Leben im Miteinander“ sind 14 neue Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung geplant. In individuell zugeschnittenen Wohngemeinschaften sollen sie ihr erstes eigenes Zuhause finden.
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