Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Lautzenhausen holt sich den Rekord Annalena Bischoff 26.03.2026, 07:30 Uhr

i Die Gemeinde Lautzenhausen im Rhein-Hunsrück-Kreis verbindet man am meisten mit dem dortigen Flughafen Hahn. Sie bietet aber einiges mehr. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Ein kleines Dorf im Hunsrück ist plötzlich ganz vorne: Lautzenhausen galt 2024 als jüngste Gemeinde Deutschlands. Liegt das vielleicht auch am Nachbarn Flughafen Hahn?

Manche Rekorde fallen einem sofort ins Auge, andere überraschen umso mehr. Beim ersten Gedanken an die Ortsgemeinde Lautzenhausen am Rande der Verbandsgemeinde Kirchberg kommt mir Urlaub in den Sinn. Ich gebe zu, ich denke direkt an den dort gelegenen Flughafen Hahn und meine letzte Reise nach Rom, die dort startete und endete.







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