Stimmen von der Mahnwache Lauter Appell in Boppard: „Rettet unser Krankenhaus!“ Philipp Lauer 29.01.2026, 18:00 Uhr

i Mitarbeiter, Patienten und Unterstützer fordern Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses. Philipp Lauer

Mitarbeiter, Patienten und viele Menschen in und um Boppard bangen seit Monaten um das Heilig Geist Krankenhaus. Weil sie an eine Zukunft für das Haus glauben, appellieren sie für den Erhalt. Einige schildern im Gespräch, warum sie demonstrieren.

Ein Zeichen für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses haben in Boppard Mitarbeiter, Patienten und weitere Unterstützer gesetzt. Nach einer Mahnwache vor der Stadthalle verfolgten am Montagabend, 26. Januar, laut Auskunft der Stadt mehr als 200 Menschen die Beratung des Stadtrates.







