Erzählkonzert mit Nachfahrin Laufersweiler und Heumachen am Schabbat Werner Dupuis 01.12.2025, 14:30 Uhr

i Wegen der großen Resonanz des Publikums fand die Aufführung mit Corina Marti (von links), dem Contertenor Doron Schleifer, Fiona Kizzi Lee und Alma Mayer in der evangelischen Kirche in Laufersweiler statt. Werner Dupuis

Nach einer wahren Begebenheit: Einblicke in das jüdische Leben eines Hunsrück-Dorfes konnten Besucher des Erzählkonzerts Heumachen am Schabbat in der evangelischen Kirche in Laufersweiler erleben.

Ein besonderes Konzert fand am Samstag, 29. November, in der evangelischen Kirche in Laufersweiler statt, denn die Originalgeschichte spielte im Sommer 1931 genau in diesem Ort. Die jüdische Bauernfamilie Werner stand dabei vor dem Dilemma, dass obwohl dunkle Wolken am Himmel waren und ein schweres Gewitter drohte, sie ihr trockenes Heu wegen des Schabbats nicht einfahren konnte.







