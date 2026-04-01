Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Lassen Sie sich nicht Hops nehmen Daniel Rühle 01.04.2026, 07:30 Uhr

i Der 1. April ist ein trügerischer Tag. dpa/Jens Kalaene. dpa

Welcher Nachricht kann man am 1. April vertrauen und welcher nicht? Das ist eine gute Frage. Denn: Aprilscherze können – wenn sie gut gemacht sind – trügerisch sein. Ich habe da eine ganz besondere Erfahrung gemacht.

April, April! Diesen Spruch werden wir alle am heutigen Tag wohl an mehreren Stellen hören. Der Aprilscherz erfreut sich großer Beliebtheit. So wurde in einer E-Mail an die Redaktion vor Kurzem unter anderem (natürlich mit Sperrfrist 1. April, 0.01 Uhr) herangetragen, dass man wegen des langsamen Mahlens bürokratischer Mühlen wieder die Brieftaube als schnelleres Kommunikationsmittel mit deutschen Behörden einführen wolle.







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