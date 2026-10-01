B50 zwei Monate gesperrt
Lange Staus rund um den Flughafen Hahn
Geduld ist auf der B50 gefragt: Zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen haben Bauarbeiten begonnen. Die Sperrung der Straße daue
Geduld ist auf der B50 gefragt: Zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen haben Bauarbeiten begonnen. Die Sperrung der Straße dauert zwei Monate.
Stefan Sauer/dpa. picture alliance/dpa

Der Landesbetrieb Mobilität hat mit den Arbeiten zur Instandhaltung der B50 zwischen Büchenbeuren und Lautzenhausen begonnen. Die damit verbundene Vollsperrung und weiträumige Umfahrung des Streckenabschnittes soll zwei Monate andauern.

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Gäste des Flughafens Frankfurt/Hahn müssen sich in den kommenden Wochen auf längere Anreisezeiten einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach mitteilt, haben die Fahrbahninstandsetzungsarbeiten an der B50 zwischen der K74 bei Büchenbeuren und der L182 bei Lautzenhausen begonnen.
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