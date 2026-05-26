Dealer aus dem Hunsrück Lange Haftstrafen für Drogenhandel im Raum Kastellaun Christine Jäckel 26.05.2026, 14:00 Uhr

i Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Hier wurden die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt. Markus Kilian

Nicht die klassischen Drogendealer, sondern normale junge Männer in wohlgeordneten Lebensverhältnissen: So kommen die beiden Angeklagten im Hunsrücker Drogenprozess rüber. Doch das hilft alles nichts. Für ihren Handel müssen beide nun in den Knast.

Für zwei 28-jährige Männer aus dem Hunsrück geht ihr Ausflug in den Drogenhandel mit Haftstrafen von dreieinhalb Jahren und viereinhalb Jahren zu Ende. Zu diesem Strafmaß kamen die Richter der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach nach mehreren Verhandlungstagen.







Artikel teilen

Artikel teilen