Dealer aus dem Hunsrück
Lange Haftstrafen für Drogenhandel im Raum Kastellaun
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Hier wurden die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen ver
Das Justizzentrum mit Amtsgericht und Landgericht in Bad Kreuznach. Hier wurden die beiden Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt.
Markus Kilian

Nicht die klassischen Drogendealer, sondern normale junge Männer in wohlgeordneten Lebensverhältnissen: So kommen die beiden Angeklagten im Hunsrücker Drogenprozess rüber. Doch das hilft alles nichts. Für ihren Handel müssen beide nun in den Knast.

Lesezeit 2 Minuten
Für zwei 28-jährige Männer aus dem Hunsrück geht ihr Ausflug in den Drogenhandel mit Haftstrafen von dreieinhalb Jahren und viereinhalb Jahren zu Ende. Zu diesem Strafmaß kamen die Richter der zweiten Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach nach mehreren Verhandlungstagen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren