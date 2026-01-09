Landrat Volker Boch blickt auf spannendes Jahr 2026

Von „B“ wie Buga bis „W“ wie Windkraft: Beim Neujahresempfang des Rhein-Hunsrück-Kreises nahm Landrat Volker Boch jede Menge Themen in den Blick. Auch sein Vor-Vorgänger Bertram Fleck spielte an diesem Abend eine wichtige Rolle.
Das Thema Gemeinsamkeit stellte Landrat Volker Boch zu Anfang seiner Rede beim Neujahrsempfang des Rhein-Hunsrück-Kreises im Foyer der Kreisverwaltung heraus. Das war zunächst auf den ausgeschenkten Wein bezogen, der diesmal von der rechten Rheinseite kam.