Rhein-Hunsrück-Kreis empfängt Landrat Boch: „Lassen Sie uns 2025 menschlich prägen“ 12.01.2025, 14:28 Uhr

i Schüler der Kurt Schöllhammer-Schule aus Simmern, die zu den Naturparkschulen Soonwald-Nahe gehört, unterhielten die Gäste des Empfangs. Werner Dupuis

Brasilienjubiläum, Haushaltssorgen, Klinik-Krise: 2024 hatte im Rhein-Hunsrück-Kreis viel zu bieten, war für die Verwaltung aber anspruchsvoll. 2025 scheint nicht einfacher zu werden. Landrat Volker Boch blickte beim Neujahrsempfang nach vorn:

Mit Zuversicht und positiv in das neue Jahr zu gehen und die Stärken des Rhein-Hunsrück-Kreises als einen Wert zu betrachten – darauf stimmte Landrat Volker Boch die Gäste beim Neujahrsempfang des Landkreises in der Kreisverwaltung ein.In seiner Ansprache blickte er auf 2024 zurück, in dem viele Themen plötzlich auf die Menschen im Kreis zukamen, und überbrachte eine Nachricht zur Waldjugendherberge in Sargenroth, die für Überraschung sorgte: ...

