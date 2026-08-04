Aus für Boppards Notaufnahme Landrat Boch: „Der Rettungsdienst wird zum Kernthema“ Annalena Bischoff 04.08.2026, 18:00 Uhr

i Unsere Reporterin spricht mit Landrat Volker Boch in seinem Büro in der Kreisverwaltung in Simmern über die Notfallversorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis. Lara Kempf

Während in den Städten die nächste Klinik oft nur wenige Kilometer entfernt ist, zählt im ländlichen Raum jeder zusätzliche Kilometer. Nach der Schließung der Bopparder Notaufnahme blickt Landrat Volker Boch auf die Zukunft der Notfallversorgung.

Die Wege werden länger, der Rettungsdienst stärker gefordert: Seit Anfang Juli verfügt der Rhein-Hunsrück-Kreis nur noch über eine zentrale Notaufnahme. Im Zuge des Zukunftskonzeptes für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard schloss das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) die Notaufnahme, die Intensivstation und die Chirurgie.







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