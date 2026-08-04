Während in den Städten die nächste Klinik oft nur wenige Kilometer entfernt ist, zählt im ländlichen Raum jeder zusätzliche Kilometer. Nach der Schließung der Bopparder Notaufnahme blickt Landrat Volker Boch auf die Zukunft der Notfallversorgung.
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Die Wege werden länger, der Rettungsdienst stärker gefordert: Seit Anfang Juli verfügt der Rhein-Hunsrück-Kreis nur noch über eine zentrale Notaufnahme. Im Zuge des Zukunftskonzeptes für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard schloss das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) die Notaufnahme, die Intensivstation und die Chirurgie.