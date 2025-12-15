Motto: „Funken der Hoffnung“ Landjugend Hunsrück unterwegs auf Lichterfahrt Dieter Diether 15.12.2025, 14:00 Uhr

i Mit viel Liebe zum Detail hatten die Jungbauern ihre Fahrzeuge mit blitzenden und blinkenden Lichtern geschmückt. Dieter Diether

Die Hunsrücker Landjugend setzt ein Zeichen: Auf einer Lichterfahrt rollen mehr als 90 mit blinkenden Lichtern verzierte Traktoren durch den Landkreis. Sie sollen „Funken der Hoffnung“ versprühen.

Die traditionelle Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück und der Landwirte ist dieses Mal am Vorabend des dritten Advents am Norma-Logistikzentrum in Rheinböllen gestartet. Die rund zwei Kilometer lange Straße bis zur Brücke über die B50 reichte nicht aus, um die 92 blitzend und blinkend mit Lichterketten und Figuren geschmückten Traktoren aus etlichen Orten aufzunehmen.







