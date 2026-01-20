Eltern und Erzieher des Waldkindergartens Emmelshausen stemmen sich weiter gegen mögliche Windräder in unmittelbarer Nähe zur Kita. Wir haben beim Landesverband der Wald- und Naturkindergärten Rheinland-Pfalz nachgefragt, ob er die Sorgen teilt.
Lesezeit 1 Minute
Dreht es sich bei derzeitigen Protesten und Diskussionen meist um den weiteren Ausbau der Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis im Rahmen des Landeswindenergiegebietegesetzes, geht es in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eher um die isolierte Positivplanung.