Windkraft bei Emmelshausen Landesverband sieht Anlage nahe der Waldkita kritisch Charlotte Krämer-Schick 20.01.2026, 13:00 Uhr

i Nach wie vor haben Erzieher wie Eltern im Waldkindergarten Emmelshausen Bedenken, was ein mögliches Windrad in der Nähe der Einrichtung angeht. Teilt der Landesverband der Wald- und Naturkindergärten Rheinland-Pfalz diese Bedenken? Wir haben nachgefragt. Philipp Lauer

Eltern und Erzieher des Waldkindergartens Emmelshausen stemmen sich weiter gegen mögliche Windräder in unmittelbarer Nähe zur Kita. Wir haben beim Landesverband der Wald- und Naturkindergärten Rheinland-Pfalz nachgefragt, ob er die Sorgen teilt.

Dreht es sich bei derzeitigen Protesten und Diskussionen meist um den weiteren Ausbau der Windkraft im Rhein-Hunsrück-Kreis im Rahmen des Landeswindenergiegebietegesetzes, geht es in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eher um die isolierte Positivplanung.







