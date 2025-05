Landeis und das Tanz-Café haben in Emmelshausen die Saison für eine Reihe an Veranstaltungen eröffnet. Mit einer legendären Theke, kühlen Getränken und guter Musik wollen sie den grünen Park inmitten der Stadt beleben.

Eine gelungene Premiere haben gleich mehrere Hundert Besucher am Freitagabend im Park in Emmelshausen mit Landeis und dem Tanz-Café gefeiert, berichtet Philipp Hofmann von Landeis. Seit gut einem Jahr betreiben seine Frau Sophia und er mit ihrem Team die Eisdiele im Park. Mit Veranstaltungen im Freien wollen sie in Kooperation mit dem Tanz-Café den Park beleben. „Unser Plan ist zu zeigen, wie attraktiv dieser grüne Park inmitten der Stadt ist“, sagt Hofmann.

Die Eröffnung habe nun einen kleinen Vorgeschmack auf das geboten, was sie den Sommer über vorhaben. Mit Musik von DJ Psycho Jones, kühlen Getränken und gutem Essen konnten es sich die Besucher von 17 bis 22 Uhr im Park gut gehen lassen. „Wir haben in viele strahlende und glückliche Gesichter geschaut und konnten zeigen, wie schön es im Park sein kann“, sagt Hofmann. Bereits fest steht eine Reihe an Klappstuhlkonzerten mit nationalen und internationalen Künstlern. „Der Gedanke dabei ist, wir bringen die Kultur und Getränke in den Park, die Leute ihre Sitzgelegenheiten mit.“ Zudem soll es je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, über den Sommer bis in den Herbst immer mal wieder ganz verschiedene Angebote vom After-Work-Getränk bis zum Frühschoppen geben.

i Hunderte Besucher feierten im Park in Emmelshausen mit Landeis und dem Tanz-Café den Start in die Freiluftsaison. Das Tanz-Café ist eine mobile Theke in einem Container, die Christoph Weber gebaut hat - Herzstück ist ist die alte Theke des ehemaligen Hotels Klinkner. Melanie Myrock/ Landeis

Die Rückmeldungen zum Start seien durchweg positiv. „Wir haben viel Aufwand betrieben, es freut uns, dass es ankommt“, sagt Hofmann. Das Tanz-Café hat der eine oder andere vielleicht schon mal auf Veranstaltungen in der Region gesehen. Das Herzstück, die Theke Baujahr 1963, ist ein Stück Emmelshausener Kulturgut. Christoph Weber aus Emmelshausen hat die Theke vor drei Jahren aus dem ehemaligen Hotel Klinkner ausgebaut und zu einer mobilen Bar in einem Container umgebaut. „Die kann man praktisch fahren und überall hinstellen“, sagt er. An zwei Seiten lassen sich die Wände zu Podesten ausklappen, über der Theke hängen noch die Orignalleuchten, in der ehemaligen Kuchentheke dreht sich heute eine Discokugel, als Update gibt es zeitgemäße Kühlschränke.

Schon früher fanden im Hotel rund um die Theke unter dem Namen Tanz-Café Tanzveranstaltungen statt. So kam es zum Namen und dazu, dass er während der Aufbauarbeiten im Park häufiger darauf angesprochen wurde. „Die Theke hat eine gewisse Geschichte, und man wird eigentlich ständig darauf angesprochen.“ Die Menschen teilen Erinnerungen mit ihm, etwa an Karnevalsfeiern. Auch am Freitag habe sich so mancher Besucher über die Geschichten ausgetauscht, die sie eins an der Theke erlebten.

i Das Tanz-Café soll über den Sommer immer wieder öffnen und die Menschen dazu einladen, eine gute Zeit im Park in Emmelshausen zu haben. Melanie Myrock/ Landeis

Nach der ersten Veranstaltung wolle man sich nun noch mal zusammensetzen und schauen, was für den Betrieb noch zu optimieren wäre. Grundsätzlich sind beide aber sehr zufrieden. Der Ort sei wie geschaffen für das Tanz-Café, findet Hofmann, und auch Weber ist froh: „Ich finde, es fügt sich hier gut ins Bild ein, und ich habe Spaß daran, dass es genutzt wird und der Park bespielt wird.“

Über Veranstaltungen und Angebote informiert Hofmann auf den Landeis-Seiten in den Sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.