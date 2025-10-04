Sie sind wichtiger kulturelle Faktor und Wohlfühlort, die vielen kleinen und größeren Kinos im Land. Und sie machen tolle Programme, wie die Verleihung des Kinoprogrammpreises deutlich machte. Die Verleihung fand im Pro-Winzkino in Simmern statt.
Lesezeit 3 Minuten
Wer sich die Sitzreihen im großen Kinosaal des Pro-Winzkinos Simmern genauer ansieht, wird feststellen: Zwischen all den roten, plüschigen Sitzen finden sich auch neun schwarze Plätze. Sie stehen für die neun Pro-Winzler, jene Kinoenthusiasten, die sich vor genau 40 Jahren aufgemacht haben, das Kino gerade im ländlichen Raum zu retten.