Klimawandel bedroht Lebensraum Läuft Naturschutz im Mittelrheintal in eine Sackgasse? Marta Fröhlich 08.01.2026, 18:00 Uhr

i Das Mittelrheintal bietet aufgrund seiner Lage und Beschaffenheit besondere Lebensräume auch für Menschen. Doch diese sind vom Klimawandel bedroht. Thomas Frey. dpa

Der Klimawandel bedroht auch menschliche Lebensräume. Das sieht man bereits am Mittelrhein. Für Forscher Eckhard Jedicke muss Naturschutz deshalb neu gedacht werden – um die menschliche Existenz zu sichern.

Läuft der Naturschutz im Mittelrheintal in eine Sackgasse? Das sagt zumindest Prof. Eckhard Jedicke, der im Rahmen eines Buga-Dialogs zur Entwicklung des Mittelrheintals in St. Goar auch kritisch auf die ökologische Entwicklung des Tals geschaut hat. Der Geologe und Landschaftsplaner ist Professor für Landschaftsentwicklung an der Hochschule Geisenheim und leitet dort das Kompetenzzentrum Kulturlandschaft.







