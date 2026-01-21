GKM: Heilig Geist vor dem Aus Lässt Koblenz die Stadt Boppard das Krankenhaus retten? Philipp Lauer 21.01.2026, 16:00 Uhr

i Wir retten Leben, wer rettet uns? Diese Frage stellten Mitarbeiter des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard bei einer Demo Ende November 2025. Thomas Torkler

In der verfahrenen Situation um das drohende Aus für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard soll Bürgermeister Jörg Haseneier noch einmal versuchen zu vermitteln. Er sucht das Gespräch mit OB David Langner. Das Ergebnis einer emotionalen Debatte.

Jörg Haseneier soll noch einmal das Gespräch mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner suchen. Damit hat der Hauptausschuss der Stadt Boppard den Bürgermeister beauftragt. Haseneier soll mit Langner als dem Vorsitzenden der GKM-Gesellschafterversammlung klären, ob man an der angekündigten Entscheidung, die Schließung des Bopparder Krankenhauses Anfang Februar zu beraten, noch etwas ändern könne.







Artikel teilen

Artikel teilen