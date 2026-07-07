Festivalsommer Rhein-Hunsrück Lärmschutz: Nature One muss strengere Auflagen erfüllen Hilko Röttgers 07.07.2026, 10:00 Uhr

i Die Stars der Nature One bringen die Menge vor der Hauptbühne auf der Pydna im Hunsrück zum Tanzen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Laut, aber nicht zu laut darf die Nature One werden, die am 30. Juli bei Kastellaun beginnt. Nach Beschwerden im vergangenen Jahr hat die VG-Verwaltung dem Veranstalter strengere Auflagen gemacht. Wer zu sehr lärmt, dem wird der Stecker gezogen.

In dreieinhalb Wochen geht es wieder los, dann beginnt mit der Nature One eines der größten Techno-Festivals in Deutschland. Mehr als 60.000 Besucher werden zur großen Party auf dem Gelände der ehemaligen Raketenbasis Pydna erwartet. In diesem Jahr steht die Nature One zum Teil aber unter neuen Vorzeichen.







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