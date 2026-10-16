Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Lady Gagas Parmesan wird kalt
In Lady Gagas Song „Paparazzi“ von 2009 kann man sich ganz schön verhören.
In Lady Gagas Song „Paparazzi“ von 2009 kann man sich ganz schön verhören.
Jordan Strauss. Jordan Strauss/Invision/dpa

Versprecher und Verhörer sind immer etwas Feines: Vor allem, wenn sie in einer Fremdsprache passieren. Über Schläge auf die Leberwurst, Agathe Bauer und Lady Gagas kalten Parmesan philosophiert unser Autor.

Lesezeit 1 Minute
Aufgrund von einschlägiger Berufserfahrung als Fremdenführer für internationale Touristengruppen und diversen Auslandsaufenthalten in den USA, Schweden oder London ist die englische Sprache für mich zur Gewohnheit geworden. Und wenn man bedenkt, dass ich Bücher auch in Englisch lese oder Filme und Serien in dieser Sprache schaue, sogar etwas Alltägliches in den eigenen vier Wänden.
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