Verliert die Landesstraße 207 bei Boppard in Zukunft ihren Status und wird zur Gemeindestraße herabgestuft? Was nach einer ziemlich bürokratischen Angelegenheit klingt, hat ganz praktische Konsequenzen. Vor allem Radfahrer könnten davon profitieren.
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Wer mit dem Rad von Boppard nach Udenhausen fahren möchte – oder umgekehrt –, der kommt an der L207 kaum vorbei. Die Landesstraße ist derzeit die einzige asphaltierte Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Plateau. In Zukunft sollen Radler auf der Strecke deutlich mehr Rechte bekommen.