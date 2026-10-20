Mehr Rechte für Radler
L207 bei Boppard soll zur Fahrradstraße werden
Die L207 bei Boppard soll zur Fahrradstraße werden.
Die L207 bei Boppard soll zur Fahrradstraße werden.
Martin Boldt

Verliert die Landesstraße 207 bei Boppard in Zukunft ihren Status und wird zur Gemeindestraße herabgestuft? Was nach einer ziemlich bürokratischen Angelegenheit klingt, hat ganz praktische Konsequenzen. Vor allem Radfahrer könnten davon profitieren.

Lesezeit 2 Minuten
Wer mit dem Rad von Boppard nach Udenhausen fahren möchte – oder umgekehrt –, der kommt an der L207 kaum vorbei. Die Landesstraße ist derzeit die einzige asphaltierte Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Plateau. In Zukunft sollen Radler auf der Strecke deutlich mehr Rechte bekommen.
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